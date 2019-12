Buon Natale bo po novem tudi vesel božič

Trgovinska zbornica za Trst in Gorico se je v soboto odzvala na članek o praznični svetlobni projekciji, ki na fasadi palače na Borznem trgu vošči mimoidočim vesel božič v številnih jezikih, ne pa v slovenščini.

Pri Trgovinski zbornici pojasnjujejo, da je šlo za tehnični spodrsljaj, ki ga bodo čim prej odpravili, bržkone že v prihodnjih dneh. Ob tej priložnosti potrjujejo pozornost do tukajšnjih Slovencev in do slovenskega jezika ter opozarjajo, da Trgovinska zbornica redno in dobro sodeluje tudi s sosednjo Slovenijo.