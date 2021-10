Burja odtrgala z oken kovinsko rešetko

Gasilci so danes do 10.30 posredovali že osemkrat zaradi običajnih težav, ki se pojavljajo ob močni burji, kot so denimo zlomljene veje ali padajoči omet. Nevšečnosti pa je bilo danes zaenkrat vseeno manj kot včeraj, so povedali.

Največ preglavic trenutno povzroča kovinska rešetka, ki jo je burja odtrgala z oken v prvem nadstropju telovadnice Vascotto ob šoli Suvich v Ul. Giulia. Kakih osem metrov rešetke je obviselo na pročelju, del pa je padel na spodnji pločnik. Na kraju so lokalni policisti in gasilci.