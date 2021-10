Burja razsaja po naselju Barcolana (foto)

14.30: Burja je ob 13.00 in ob 14.00 presegala hitrost 100 km/h in povzročala nemalo težav na Velikem trgu in na nabrežju. Poškodovan je šotor, v katerem so prodajali majčke Barcolane. Posredovali so gasilci. Na nabrežju pa je tudi zaradi zaprtja naselja Barcolane in prometne nesreče promet močno oviran, nastajajo zastoji. Težave imajo tudi nekateri jadralci, ki so tam privezani.

Šotora za cepljenje proti covidu-19 medtem zaradi močne burje ne bodo odprli. Jadrnico Why not pa bodo predstavili v Sesljanu in ne v Trstu, kot je bilo predvideno.

13.00: Naselje Barcolana so malo pred 13. uro spet zaprli zaradi močne burje. Sunki so se namreč ravno v opoldanskih urah spet okrepili in trenutno presegajo 80 km/h. Odprtje je bilo napovedano za 12. uro.

Organizatorji bodo sporočili, kdaj bodo naselje spet odprli.