Burja se je okrepila in povzroča manjše nevšečnosti

V zgornjih jutranjih urah se je po pričakovanjih okrepila burja, ki je v Tržaškem zalivu dosegla hitrost 70 km/h in povzroča manjše nevšečnosti. Gasilci so že nekajkrat posredovali. Mnoge je namreč burja, četudi ni ravno močna, presenetila in so pozabili odprto okno ali niso pritrdili polken. Naš fotograf je zajel v objektiv ravno enega od omenjenih posredovanj v Ul. Roma. Za zdaj vsekakor burja gasilcem ne povzroča posebnih preglavic, so nam povedali.

Tudi temperatura je nekoliko padla, občutek mraza pa je večji ravno zaradi burje. Vreme se je po nočnem bližnjem prehodu oslabljene vremenske fronte že izboljšalo in delno razjasnilo. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija. Burja bo v popoldanskih urah oslabela. Od jutri do vključno nedelje bo pretežno jasno in iz dneva v dan topleje.