Burja se je še okrepila in povzroča težave

Burja se je v nočnih urah po pričakovanjih še okrepila in povzroča vse več težav. Njeni sunki vseskozi dosegajo hitrost okrog 110 km/h, najmočnejši sunek do 10. ure je dosegel hitrost 114 km/h. Zlasti v prihodnjih urah bo še zelo močna. Gasilci so zjutraj že posredovali kakih petindvajsetkrat, posredovati pa morajo za zdaj še vsaj v 40 primerih, so povedali. Gre, kot je običajno v tovrstnem dogajanju, za odpravljanje škode, ki jo je burja povzročila na strehah oz. strešnih kritinah in dimnikih, zaradi padanja oz. nevarnosti padanja ometa ali okenskih okvirov ter zaradi polomljenih vej in dreves. Ponekod so se davi tudi prikazale snežinke.

Oblačno vreme z močno burjo se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih urah, mestoma se bo lahko tudi prikazalo nekaj snežink, vremenska slika pa se bo postopno izboljšala jutri. V soboto in nedeljo pa bo burja oslabela in bo prevladovalo sončno vreme. Čez dan bodo temperature spet pomladne, živo srebro se bo ponekod dotaknilo 20 stopinj Celzija.