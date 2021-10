Burja vse bolj nagaja

Zaradi močnih sunkov vetra in grdega vremena so danes mestni parki in vrtovi zaprti. Marsikje je burja povzročila škodo, v parku pri Bošketu je na primer podrla nekaj dreves. Cesta skozi park je bila nekaj časa zaprta.

Tudi naselje Barcolana ostaja iz varnostnih razlogov nedostopno. Stojnice so zaprli že včeraj, po napovedih naj bi jih odprli danes podvečer. Po vsej verjetnosti se pa na tržaškem nabrežju tudi ne bodo odvijale predvidene popoldanske športne dejavnosti.

Gasilci so že ves dan na delu, v njihovi telefonski centrali stalno brni telefon. Marsikje so morali poseči zaradi odpadlega ometa in zlomljenih vej.