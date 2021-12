Burlo in Katinara s tremi roza oznakami

Fundacija Onda – državna opazovalnica za zdravje žensk in enakost med spoloma v zdravstvu – je letos nagradila 354 bolnišnic, ki izstopajo po kakovosti storitev, preventivi, oskrbi in zdravljenju glavnih ženskih bolezni. Po podrobni analizi storitev namenjenih ženskam z roza oznakami, od ena do tri, nagradijo kandidirane bolnišnice.

Tako kot pred dvema letoma je tudi letos tri oznake, najvišje možno število, prejela pediatrična bolnišnica Burlo Garofolo, kateri se je tokrat pridružila bolnišnica na Katinari. Z dvema oznakama pa so nagradili glavno tržaško bolnišnico.

Pod drobnogled so v opazovalnici postavili 363 bolnišnic in jih nagradili 354, dvajset več kot leta 2019. Opazili so splošno izboljšanje kakovosti storitev, saj je tri roza oznake prejelo 107 italijanskih bolnišnic, 172 dve oznaki, 75 pa eno. Redki so torej izpadli iz rožnatega seznama. »Med najboljšimi izstopajo tista zdravstvena središča, v katerih se posveča več pozornosti najbolj razširjenim ženskim boleznim in sprejemanju žensk žrtev nasilja. Nagrajene bolnišnice so primer dobre prakse, kjer vlada navada zamenjave informacij in deljenja znanja med strokovnjaki na različnih področjih in v mestih, kjer lahko bolnik izbere bolnišnico na podlagi kakovosti storitve, ki jo potrebuje,« je dejala Francesca Merzagora, predsednica fundacije Onda.

Gradivo z informacijami o storitvah, ki jih ženskam ponujajo bolnišnice z roza oznakami, bo na voljo na spletni strani www.bollinorosa.it ob 10. januarja dalje.