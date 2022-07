Čaka jo študij psihologije

Veliko različnih aktivnosti, čim manj zapravljanja časa v brezdelju in dobra organizacija dela. To je bil za Martino Sosič, ki je z odliko maturirala na klasičnem liceju Franceta Prešerna, ključ do uspeha. »Med letom sem vedela, da lahko ciljam na najvišjo oceno. Ta pa me je vsekakor presenetila,« je dejala odličnjakinja iz Repna. Pisni del mature ni šel povsem po načrtih, zaradi česar je izgubila vero v odličje. Na ustnem preizkusu, pred katerim je imela veliko treme, pa je komisiji dokazala, da zasluži stotico.

»Na klasični licej bi se spet vpisala, a le pod pogojem, da bi še naprej veljal star program brez matematike v angleškem jeziku,« je dejala Martina, sicer slovenska državna prvakinja v powerliftingu.

Ne le prvakinja v powerliftingu, Martina je tudi članica ekipe Gluhi strežejo v planinskih kočah. »Pri skavtih so mi ponudili ta zanimiv izziv, ki sem ga z veseljem sprejela,« je bila jasna skavtinja, ki pozna slovenski znakovni jezik.

Tudi glede univerzitetnega študija ima odličnjakinja jasne pojme. Oktobra jo čaka študij psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani: »V preteklih letih sem v psihologiji našla uteho. Rada bi sočloveku pomagala, kot je z menoj to počel moj terapevt.«