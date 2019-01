Čas za posezonske razprodaje

Danes so se začele razprodaje tekstilnega blaga in obutve, ki bodo trajale približno dva meseca. V trgovinah v središču mesta je bilo že v jutranjih urah opaziti večje število kupcev kot ponavadi, v nekaterih trgovinah pa je bilo videti tudi gnečo. Ta je bila značilna za nekatere verige, predvsem za velikane instant in nizkocenovne mode, ki ponujajo izdelke po do 50 odstotkov nižji ceni.

Nekatere trgovine so danes poslovale celo s spremenjenim delovnim časom, ki je omogočal tudi poslovanje ob uri kosila. Tisti, ki so se odločili za ta korak, so povedali, da pričakujejo tudi nekaj strank iz Slovenije in Hrvaške in da jih ne želijo pustiti čakati. V eni od prodajaln obutve so nam povedali, da so med kupci pogostejše ženske, ki povprečno kupijo po dva para čevljev. Moški pa so zelo previdni kupci. Kupijo le to, kar zares potrebujejo, so nam povedali v trgovini z moškimi artikli. Drugače pa je v trgovinah s športno opremo, v katerih moški pokažejo ves svoj nakupovalni talent in pomerjajo vse: od smučarskih in pohodniških čevljev, kap, do bund in smučarskih hlač.