Časopisni kioski počasi izginjajo

Če ste se v zadnjih časih sprehajali po mestu, ste najbrž opazili, da je nekdanjih časopisnih kioskov na vogalih ulic in trgov vse manj. Samo v lanskem letu je navojnice za vedno spustilo kakih deset, tako da jih je po podatkih tržaškega urada državnega sindikata prodajalcev časopisov Italije Sinagi danes v tržaški pokrajini »samo« še 120.

Prav gotovo gre vzroke iskati v krizi, ki je zajela založniški sektor – zlasti tistega tiskanih medijev – in je dneva v dan ostrejša. Kot nam je pojasnil Davide Del Cielo od sindikata Sinagi, so morali prodajalci v kioskih posledično nekoliko spremeniti ponudbo, tako da ob časopisih, revijah in avtobusnih vozovnicah lahko kupec najde še kako knjigo ali pa otroško igračo, če se omejimo samo na najbolj popularne predmete. Drugi pa so od časopisnega kioska ohranili le strukturo, v njih pa ponujajo raznorazno šaro.

»Pri sindikatu smo zbirali podpise v podporo časopisnim kioskom in samo v Trstu smo prešteli kakih 1000 podpisov, 3000 v FJK – 26. novembra ob vsedržavni stavki smo jih odnesli v Rim in upamo, da bomo dosegli novo državno pogodbo z založniki,« je povedal Del Cielo.

NIHČE VEČ NE ČAKA OB ZORI NA ČASOPIS

»Vsak dan imamo opravka z založniki, ki hočejo prodajati, a jih paradoksalno končna prodaja stranki sploh ne zanima. Naj pojasnim, gre za obliko založništva, ki pošilja v časopisne kioske ogromno založniških proizvodov, ki pa žal nimajo nobenega odziva oz. interesa pri kupcu. V kiosk namreč vsakodnevno prejmem ogromno revij, do 150 različnih – od teh jih na koncu prodam morda 15. Večina teh "kroži" samo zato, ker ima temu namenjena sredstva za tiskanje,« je zaupal Alessandro Marussi, ki od 12. septembra 2001 upravlja kiosk pri Stari mitnici. Kot primer nam je ponudil državni desno usmerjeni časnik, ki nima nobenega krajevnega interesa. Prejema ga čisto vsak dan, odkar je odprl kiosk. »Morda sem v dvajsetih letih prodal dvajset izvodov ... Sicer pa to ni izjema.«