Čast krstne vožnje tramvaja pripadla Slovencu

Čast krstne vožnje je pripadla Davidu Žerjalu, ki je »tramvir« postal malo pred ponovnim zagonom tramvajske storitve leta 2014. Tramvaj je nato vozil dve leti, vse do avgusta 2016, ko je storitev prekinila nesreča med dvema voziloma. Žerjal je celih osem let in pol čakal na nove tramvajske potnike in včeraj jih je dočakal. Pa ne le nekaj deset, ampak več sto.

Na dan vrnitve openskega tramvaja je opravil deset voženj in vse so minile brez zapletov. Razen prve, nam je pozno popoldne po telefonu dejal »tramvir«, ki je bil med krstno jutranjo vožnjo bolj redkobeseden, saj je nosil pomembno breme odgovornosti. Ob prihodu na Opčine je na naše vprašanje, kakšna čustva ga prevevajo ob krstni vožnji, z veliko mero skromnosti odgovoril, da je počaščen, da ga je podjetje določilo za začetno vožnjo.

Prevoznik Trieste Trasporti ga je namreč poklical pred dvema tednoma in ga vprašal, če bi bil pripravljen odpreti tramvajsko storitev. Žerjal je dejal, da je to ponudbo ocenil kot znak spoštovanja do njegovega dela in da je brez oklevanja in z velikim veseljem privolil. Zaupal nam je, da nervoze ob krstni vožnji ni čutil, vse njegove včerajšnje vožnje pa so minile kot po maslu. »Razen krstne, ki se je začela z zamudo zaradi parkiranega avtomobila,« je dodal sogovornik, ki je v isti sapi dodal, da je bil včeraj tramvaj vseskozi nabito poln. Potniki so bili radovedni, postavljali so mu predvsem vprašanja, ki so zadevala popravilo proge. In želje za naprej? Da se na progo čim prej vrneta še dva druga tramvaja in da storitev steče v celoti, je povedal Žerjal.

