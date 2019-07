Sesljanski zaliv je od Caravelle do Castelreggia pod upraviteljstvom podjetja SRS Servizio Ricreativo di Sistiana Srl. Sergio Fari, predsednik podjetja SRS, je našemu dnevniku namenil intervju glede težav, s katerimi se kot upravitelji soočajo. Do lanskega leta je podjetje upravljalo tudi lokal Cohiba, ki pa je letos zaprt zaradi pravnega spora z lastnikom naselja Portopiccolo, podjetjem Rizzani de Eccher. Fari je zelo kritičen predvsem do dejstva, da se upraviteljstvo Castelreggia dodeljuje preko javnega razpisa, ki ga iz leta v leto razpisuje Občina Devin Nabrežina, potrditev koncesije pa je znana šele konec maja, kar je bistveno prepozno, da bi se upravitelji lahko primerno pripravili na poletno sezono, ki se začne 1. junija. »Težave imamo predvsem pri iskanju primernega osebja, ki ga je v tako kratkem času zelo težko najti. Veliko bivših zaposlenih zaradi negotove situacije delo poišče drugje: to tudi veliko pove o tem, koliko je političnim predstavnikom dejansko mar za problem brezposelnosti,« je dejal. »Moja velika želja je Castelreggiu povrniti dostojanstvo, ki si ga zasluži. Castelreggio je neizkoriščen biser, ki je potreben temeljite prenove, v katero bi bilo treba vložiti vsaj 2 milijona evrov. V prvem letu upravljanja je SRS vložilo 150 tisoč evrov v nekatera osnovna popravila, kot je postavitev zbiralnika odpadnega olja iz friteze oz. cvrtnika, ki se je prej odtekalo kar v odtok. Obnove pa je potrebno tudi pristanišče, ki izgleda obupno, in lesene hišice ob parkirišču, ki so že 30 let v istem stanju. Moti me, da je toliko neizkoriščenega potenciala,« meni Fari.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.