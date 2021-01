»Če bi bila grda kot pošast, bi te zapustila v snegu«

»V tržaški Villi Triste so jo krvniki mučili in posilili ter jo nato nosečo deportirali v koncentracijsko taborišče Auschwitz Birkenau. Tam je v šestem mesecu nosečnosti staknila tifus, naposled pa me je dva tedna pred osvoboditvijo rodila na lesenem tramu. Rekla mi je: mislila sem, da boš grda kot pošast, a sem takoj dojela, da si krasna deklica.«

To pretresljivo pričevanje gospe Aurelie Gregori oziroma Zlatke Gregorič je včeraj v dnevniku Il Corriere della sera objavil politik, novinar in pisatelj Walter Veltroni. Članek s pričevanjem gospe Zlatke je nastal v okviru razstave Iz Italije v Auschwitz, ki jo bo ob priložnosti dneva spomina na holokavst fundacija Museo della Shoah odprla na svojem sedežu v Rimu. V ekipo zgodovinarjev, ki so zbirali podatke oseb, deportirancev v Auschwitz iz Italije v letih 1943 in 1944, sodi tudi predsednica tržaškega odseka združenja bivših deportirancev ANED Dunja Nanut. »Kot raziskovalka sem ekipi, ki jo vodi in koordinira Marcello Pezzetti, priskrbela sezname deportirancev, ki so jih odpeljali iz Trsta, prav tako sem jim pomagala pridobiti fotografsko in drugo gradivo o deportirancih,« je pojasnila Nanutova. »Rekla sem si, da moram preživeti zate. Bala sem se, da boš grda kot pošast. Če bi res bila taka, bi te najbrž zapustila kje na Poljskem v snegu. Kosmato telo te je rešilo pred vtetoviranjem številke,« se mamine pripovedi v Veltronijevem članku spominja gospa Gregorič.