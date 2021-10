»Če bom odstopil, bo to zaradi odbora pristaniških delavcev CLPT«

»Če bom ponudil odpoved, ne gre krivdo pripisovati vladnim odločitvam, pač pa bo to zaradi Odbora pristaniških delavcev CLPT, zaradi teh, ki ne dovolijo ostalim kolegom, da pridejo do svojega delovnega mesta.« Predsednik pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zeno D’Agostino je danes popoldne sklical novinarje, da bi v morju informacij in netočnosti, pojasnil svoje stališče.

»Imenujejo me izdajalec, ker se ne postavim na stran pristaniških delavcev, kakor so se oni postavili na mojo pred letom dni, ko je bilo moje mesto na prepihu. Takrat so prav tako grozili z blokado, pa sem jih pred vhodom v pristanišče nagovoril, da se pristanišča ne tika, da je treba v kateremkoli primeru zagotoviti nemoteno delovanje.« Pristaniške delavce je predsednik takrat prosil, naj razmišljajo z glavo in ne z želodcem, se pravi instinktivno, podobno jih poziva tudi sedaj. Tisti odnos se je danes skrhal, nekdanja empatija med njim in zaposlenimi je naenkrat zmanjkala. »Razočaran sem, jezen, žalosten. To je to. Kako naj bi bil izdajalec, ko si prizadevam, da pristanišče raste?«

Jutri, je dejal, ne bomo govorili o stavki, pač pa o demonstraciji, ki se je bo pred vhodom v pristanišče udeležilo še veliko drugih ljudi, ki bodo nekaterim delavcem preprečili vstop. Če se bo ta zapora nadaljevala tudi v soboto, bo predsednik odstopil, pristojne oblasti pa bodo poskrbele, da bodo delavci, ki hočejo v službo, to tudi storili.