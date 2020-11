Če hišna pomočnica dela »na črno«

Strah pred širjenjem okužb z virusom covid-19 je letos že v drugič prekinil nemoteno prečkanje meja med Italijo in Slovenijo. Če se za večino čezmejnih migrantov tako na eni kot na drugi strani veliko ni spremenilo, saj lahko mejo z ustreznim dovoljenjem brez težav prečkajo, to seveda ne drži za res številne ženske (menda tudi moške), ki se zlasti iz slovenske Istre, s Krasa in iz Vipavske doline pripeljejo na Tržaško, kjer kot hišne pomočnice pomagajo v zasebnih gospodinjstvih ... na črno. In v tem je namreč težava – ker ne razpolagajo s pogodbo o delovnem razmerju, ne morejo čez mejo, njihove »italijanske« družine pa si morajo v tem trenutku pomagati drugače.

ZMANJKALA JE POMOČ

»Stara sem 83 let in priznam vam, da je to zame res občuten problem,« nam je pred nekaj dnevi zaupala gospa Neva, ki je na vrat na nos spet ostala brez slovenske gospe, ki ji že leta pomaga pri hišnih opravilih. Gospa, s katero sta postali že prijateljici, opravlja gospodinjsko delo, se pravi čisti in pospravlja stanovanje ter lika perilo – za kar bi gospa Neva le s težavo sama poskrbela. »Spomladi smo potrpeli, saj ni kazalo, da bo meja dolgo zaprta. Kakor so jo spet odprli, smo si oddahnili in znova pričakali potrebno pomoč, sedaj pa smo spet pri tem in žal ne kaže nič dobrega.«

Gospa Neva pa se noče kar tako vdati. Pomoč potrebuje, namreč. Če za prečkanje meje slovenska pomočnica potrebuje delovno pogodbo, bo zanjo poskrbela. A kam naj se obrne? Do davčnih svetovalnic CAAF, kjer bo gospa Neva izvedela, kako lahko uredi delovno razmerje s slovensko pomočnico, je povedal predsednik Medregijskega sindikalnega sveta za FJK in Slovenijo Roberto Treu, podpredsednik Peter Majcen pa je ugotavljal, da je sklepanje delovnih pogodb odvisno od delavk samih ....