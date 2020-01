»Če se želiš vrniti, Izrael pošlje vojake, da te ubije«

»Če Palestino pogledaš iz vesolja, ne moreš verjeti svojim očem: v 21. stoletju ljudi ločuje neskončni zid. Izraelska vlada podpira kateregakoli Juda, ki bi se hotel iz druge države preseliti v Izrael. Nemudoma mu poveri državljanstvo. Če bi pa se jaz hotel vrniti v Ramlo oziroma v domovino mojih prednikov, bi poslali vojake, da me ubijejo. Natanko to se je zgodilo z Velikim pohodom vrnitve, ki je skoraj dve leti do decembra lani redno potekal v Gazi in katerega namen je opozoriti na pravico vrnitve palestinskih beguncev.« Palestinski novinar in aktivist Ahmed Abuirtema spada med pobudnike in organizatorje tega prelomnega dogodka. V sredo zvečer je v kavarni Knulp v Trstu na pobudo združenja Salaam Otroci oljke spregovoril o svoji boleči življenjski zgodbi, ki je hkrati pripoved težke usode palestinskega naroda.

Petintridesetletni Ahmed Abuirtema se je hodil v Rafi na jugu Gaze, kjer je več kot polovica od skupnih dveh milijonov prebivalcev palestinskih beguncev. Dan po razglasitvi izraelske države (15. maj) je za Palestince preprosto nakba, katastrofa, ko se spominjajo izgona in bega okoli 750.000 Palestincev, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove po koncu prve arabsko-izraelske vojne leta 1948.