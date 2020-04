Čebelarji in rejci v skrbeh, oljkarji in vinarji (še) ne

Suša, ki vztraja že kar nekaj časa, trenutno še ni prizadela trt in oljk, v slučaju nadaljevanja pa bodo posledice opazne. Pri zelenjavi in poljščinah pa lahko sušno obdobje v določeni meri pride celo prav, saj jim lahko daš ravno toliko vode, kolikor jo potrebujejo. Na nekaterih področjih pa je skuša že pokazala zobe, kot npr. v čebelarstvu, saj je donos nektarja v tem času manjši od tistega, ki bi moral biti, to pa se bo poznalo pri razvoju čebeljih družin. Dejansko plat zvona pa bijejo rejci, saj pomlad na Krasu sovpada z glavnim obdobjem rasti trave in košnje, tako da je trenutna suša skoraj katastrofalna. Iz besed nekaterih pridelovalcev s Tržaškega si lahko človek ustvari raznoliko sliko položaja tukajšnjega primarnega sektorja, potem ko že nekaj časa ni bilo omembe vrednih padavin.

»Suša je, a je trte in oljke v tem trenutku ne občutijo,« pravi vinogradnik in oljkar Rado Kocjančič iz Krogelj, ki pravi, da so rastline trenutno v fazi brstenja, morebitne posledice bi se lahko pokazale čez nekaj tednov, v fazi cvetenja. Če bi sušno obdobje trajalo tja do junija, bi se potem to poznalo, vendar se Kocjančič opira tudi na izkušnjo iz leta 2003, ko dež ni padal kar šest mesecev, a velikih težav ni bilo. Gre namreč za rastline z globokimi koreninami, ki jim pomanjkanje vode ne pride tako hitro do živega, vsekakor bo treba za natančnejšo oceno počakati kake tri tedne, ko bo začela rast.

»Ko je suša, se zelenjava še lepše obvlada, ker ji daš tisto količino vode, ki ji paše,« pravi kmetovalec Pavel Debelis s Kolonkovca. Pri Debelisovih prav tako trenutno nimajo težav zaradi suše, tudi zato, ker v tem obdobju ni velike rašče, tako da je tudi poraba vode manjša, drugače pa bo verjetno čez mesec dni. Trenutno na njivah uspevajo solata, radič, rukola, špinača, cikorija in zadnji motovilec, začele pa so redkvice. Včeraj so prispele sadike bučk, čez mesec dni bodo prišle sadike paprike in paradižnika. Drugače imajo na kmetiji svoje vodnjake in urejeno namakanje, vsako vreme pa ima svoje dobre in slabe strani, saj prav tako ni dobro, da ob deževnem vremenu rastlina prejme preveč vode, ko pa je suša, moraš zalivati in voda vsekakor stane.

Letošnja suša pa že kaže zobe čebelarjem: čebele se v tem času pasejo predvsem na cvetovih češnje in drugih vrst sadnega drevja ter rešeljike in še na poljskih cveticah, opaziti pa je, da je donos nektarja v panje precej manjši, kot bi moral biti, ugotavlja predsednik Društva slovenskih čebelarjev Danijel Novak iz Mačkolj. Čebelar vsak dan tehta svoje panje, da bi ugotovil, koliko nektarja so čebele prinesle, iz izmerjene teže pa je razvidno, da količina ni ravno velika. Pred cvetenjem akacije, ki predstavlja glavno obdobje paše za čebele, bo določena količina zmanjkala, vse to pa bo vplivalo na razvoj čebeljih družin, ki se bo najbrž upočasnil, pravi Novak, saj matice ne bodo odlagale jajčec v tolikšni meri kot sicer. To pa je škoda, ker so letos čebelje družine lepo prestale obdobje zime, opozarja predsednik čebelarskega društva.

O pravi majhni katastrofi pa govori rejec Dimitri Žbogar iz Samatorce: za konec aprila oz. začetek maja napovedujejo padavine v srednji Italiji, pri nas pa burjo, če pa v aprilu pri nas ne bo dežja, to pomeni, da v maju in juniju ne bo košnje. Žbogar opozarja, da je prav pomlad čas za glavno košnjo, v primeru dolgotrajne suše, kot je sedanja, pa trava čuti pomanjkanje vode in odreagira tako, da čim prej obrodi seme, hkrati pa ni listov, živina pa potrebuje le-te. Na nižinskih območjih se sicer rešujejo z deteljo in silažo, na Krasu pa živali jedo določen tip sena in tudi ni priporočljivo jim dajati preveč detelje, saj le-ta vsebuje veliko proteinov, kar lahko povzroči vnetje na vimenih. Rejec iz Samatorce opozarja tudi, da bo tudi dež konec aprila oz. v začetku maja za Kras prepozen, saj se potem pričakuje vroče poletje, vsekakor upa, da bo dež vendarle padal, da bi vsaj poleti oz. jeseni kaj pokosili. V nasprotnem primeru čakajo kraške rejce težke odločitve, morda tudi zmanjšanje čred.