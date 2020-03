Cel kup predlogov za boljši in lepši Rojan

Potujoči kinematografski forum, ureditev parkirišč in izposoje koles, sejem krajevnih proizvajalcev, okrepitev javnega prevoza, ureditev zelenih površin, preprečevanje propadanja in zapuščenosti območja, »horizontalno« dvigalo in še bi lahko naštevali. To so le nekateri od predlogov za izboljšanje kvalitete življenja v Rojanu, ki so izšli iz dosedanjih srečanj v okviru projekta TS4 oz. Trieste secolo quarto - Trst v četrtem stoletju. Gre za projekt, ki ga podpira kulturno društvo Zeno in katerega cilj je kolektivno načrtovanje preureditve Trsta v znamenju vključevanja, spoštovanja okolja ter odprtosti do medsebojnih srečevanj in izmenjav.

Potem ko je pred dobrim letom dni steklo zbiranje podatkov, ki mu je sledila faza načrtovanja, je proti koncu lanskega leta stekla faza dela na terenu oz. po posameznih predelih. Najprej so člani društva in ostali sodelujoči vzeli pod drobnogled Sv. Jakob, kjer so izluščili dvajset najnujnejših ciljev. V začetku letošnjega leta je prišel na vrsto Rojan, kjer je društvo Zeno navsezadnje tudi našlo svoje prostore.