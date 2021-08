Davi okrog 6. ure sta na Cesti za Bazovico nekaj sto metrov nad odcepom za Katinaro čelno trčila dva avtomobila. Štiri osebe so bile poškodovane in so jih prepeljali v katinarsko bolnišinico. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče so cesto zaprli za promet tri ure, ponovno so jo odprli malo po 9. uri, so povedali lokalni policisti. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče, gasilci, reševalci službe 118 in osebje družbe Anas.