Čelno trčenje na Novi cesti za Opčine

Danes popoldne sta na Novi cesti za Opčine čelno trčila ford fiesta in opel agila. Voznika obeh avtomobilov in potnik fieste so bili poškodovani. Na kraj sta prihitela dva rešilca službe 118, ki so jih prepeljali v katinarsko bolnišnico ter zdravnik.

Okrog 15.30 je 21-letni voznik fieste, ki je vozil v smeri proti Opčinam, za ovinkom pod domom Le Beatitudini iz še nepojasnjenih vzrokov izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal na nasprotni vozni pas. Ravno v tistem trenutku je s svojim oplom agila pravilno pripeljala v smeri proti Trstu 46-letna voznica. Trčenje je bilo silovito. Ford se je obrnil za 180 stopinj in obstal v smeri proti Trstu. Ob omenjenih telesnih poškodbah je nastala tudi velika gmotna škoda. Na kraju sta bili dve patrulji lokalne policije, ki sta urejali promet med odpravljanjem posledic nesreče.