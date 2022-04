Čelno trčenje nad Lonjerjem

Cesta za Bazovico je bila v večernih urah prizorišče silovitega čelnega trčenja med dvema avtomobiloma, pri čemer so štiri vpletene osebe prepeljai v bolnišnico. Nekatere poškodobe naj bi bile hujše, so povedali pri lokalni policiji.

Po navedbah gasilcev sta se vozili zaleteli okoli 19. ure, po podatkih lokalne policije nekoliko pozneje, vsekakor pri kamnolomu Čok nad Lonjerjem. Gasilci so na kraju odstranjevali posledice nesreče, enega od voznikov pa so morali iz razbitin avtomobila potegniti s posebnim orodjem. Oba voznika ter oba sopotnika so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico, nekateri naj bi se po prvih informacijah huje poškodovali, navaja lokalna policija, ki preučuje vzroke nesreče.

Cestni odsek med križiščem z nekdanjo trbiško cesto in kamnolomom Faccanoni je bil ob 21. uri še vedno zaprt za promet.