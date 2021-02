Čelno trčenje nad Lonjerjem, huje poškodovan motorist

Ob 7.30 sta na Cesti za Bazovico v križišču z Ul. Max Fabiani nad Lonjerjem čelno trčila motor yamaha T-max in avtomobil hyundai tucson. Avtomobil, ki je vozil iz smeri Bazovice, je zavijal v Ul. Max Fabiani, pri čemer je izsilil prednost motorju, ki je pravilno pripeljal v obratni smeri. Trčenje je bilo silovito, motorist je huje poškodovan obležal več metrov stran od trčenja in od motorja v Ul. Max Fabiani. Po prvih podatkih naj bi utrpel pretres možganov, poškodbe obraza in več zlomov. Reševalci službe 118 so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gre za 29-letnega F.B., medtem ko je avtomobil vozil 58-letni R.C.. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice, lokalni policisti pa so preusmerjali promet in preiskujejo njene vzroke. Nastala je tudi velika gmotna škoda.