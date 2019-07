Čelno trčenje pri Sv. Jakobu

Približno ob 13.45 je pri Trgu sv. Jakoba voznica forda c max iz še nepojasnjenih razlogov zapeljala na nasprotni vozni pas in čelno trčila v fiat punto, ki ga je vozil moški, star približno 40 let. V enem izmed dveh avtomobilov je bila noseča potnica, ki jo je rešilec prepeljal v bolnišnico.

Na kraj so prispeli lokalni policisti, ki so sodelovali pri dogovarjanju obeh udeleženih voznikov, sicer tujcev. Prispeli so tudi gasilci, ki pa niso imeli veliko dela. Avtomobila sta bila poškodovana, gmotna škoda je precejšnja. Zaradi nesreče je bil promet upočasnjen.