Čelno trčenje v Nabrežini

V Nabrežini sta malo pred 19. uro čelno trčila avtomobila, in sicer na pokrajinski cesti, v ovinku blizu osnovne šole. Avtomobil ford fiesta je pripeljal na glavno cesto iz smeri pokopališča, nato pa zavil levo proti Trstu, ko je iz nasprotne strani pripeljal avtomobil smart. Vozili sta čelno trčili, pri čemer se 24-letni voznik fieste ni poškodoval, poškodovano 56-letno voznico smarta pa so prepeljali v bolnišnico. Po navedbah nabrežinskih karabinjerjev ni v smrtni nevarnosti. Na prizorišču so bili tudi služba 118 in gasilci.