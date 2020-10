Čelno trčenje včeraj opoldne na državni cesti št. 55

Na začetku državne ceste št. 55, ki pelje v Dol in Jamlje, je na območju občine Devin-Nabrežina včeraj malo pred poldnevom prišlo do čelnega trčenja. Osemnajstletni voznik iz Doberdoba je s svojim avtomobilom lancia ypsilon iz še nepojasnjenih vzrokov zapeljal na nasprotni vozni pas, ravno v trenutku, ko je pravilno pripeljal citroen C3, v katerem sta se vozili 49-letnica iz Bicinicca in 63-letnica iz Gradišča. Čelno trčenje je bilo neizbežno. Vsi trije so bili lažje poškodovani. Na kraju so bili poleg reševalcev karabinjerji iz Devina, ki so poskrbeli za preusmerjanje prometa in preiskujejo vzroke nesreče.