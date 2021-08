Cepilni center se ob srečanju ministrov G20 seli na četrti pomol

Cepilni center v hidrodinamični centrali v Starem pristanišču bo jutri, 5., in v petek, 6. avgusta, zaprt zaradi srečanja ministrov skupine G20, sporočajo iz zdravstvenega podjetja Asugi. Kdor je bil naročen na cepljenje tam, bo moral na vbod v sosednji center na četrtem pomolu. Osebje Asugi je v teh dneh poskrbelo, da je obvestilo naročene o spremembi lokacije, urnik in datum pa ostajata nespremenjena. Za morebitne dvome oz. informacije je na voljo brezplačna številka 800 991170, od ponedeljka do petka od 8.30 do 13. ure.