Cepilni center tudi na univerzi

Na sedežu tržaške univerze na Trgu Evropa bo v prvem nadstropju poslopja E2 od jutrišnjega dne (srede, 15. 9.) začel delovati univerzitetni cepilni center. Dostop bo mogoč brez rezervacije za študente (tudi tiste, ki se še niso vpisali), profesorje in tehnično-administrativno osebje. Tam se bodo lahko cepili tudi tisti, ki nimajo italijanskega državljanstva, in tisti, ki nimajo stalnega bivališča na ozemlju, kjer deluje zdravstveno podjetje Asugi.

Center bo prvi teden deloval tako: jutri med 9.30 in 13.30, v četrtek in petek med 9. in 13. uro. Vsak, ki bi se rad cepil, naj s seboj prinese osebni dokument, zdravstveno izkaznico (če je na voljo) in potrdilo o študentskem statusu, ki daje pravico do zdravstvene storitve (univerzitetna izkaznica, vpisni obrazec, udeležba na sprejemnem izpitu ...).