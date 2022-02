Cepilni center v središču Montedoro zapirajo

Cepilni center v nakupovalnem središču Montedoro bo zdravstveno podjetje Asugi s petkom, 11. februarja, zaprlo. Odločitev so sprejeli zaradi preskromnega števila uporabnikov. Odtlej bodo proti novemu koronavirusu cepili v centrih na četrtem pomolu in v Hidrodinamični centrali v Starem pristanišču.

Naročanje je možno na namenskem portalu, v lekarnah oz. na enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na na tel. št. 0434 223522, klicni center deluje od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, ob sobotah pa od 8. do 14. ure.