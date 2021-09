Cepljena je velika večina zaposlenih

Bliža se mesec oktober in z njim začetek novega akademskega leta za študente Univerze v Trstu. Po predpisih bodo morali vsi, ki bodo želeli obiskovati predavanja in se udeleževati izpitov v živo, izpolnjevati pogoj PCT oziroma posedovati covidno potrdilo. Zaradi tega je Univerza v Trstu včeraj v stavbi E2 odprla nov cepilni center, namen katerega je prepričati vse, ki se niso cepili, da prejmejo odmerek cepiva proti koronavirusu.

S cepljenjem so začeli včeraj ob 9.30, do 11. ure, ko smo obiskali cepilno središče, se je cepilo osem študentov in zaposlenih na univerzi. »Za cepljenje sva se odločila, ker nama bo olajšalo udeležbo na predavanjih,« sta razložila študenta, ki sta po prejetju prve doze cepiva sedela v čakalnici.»Cepilni cikel je opravilo že več kot 90 odstotkov vsega učnega in neučnega osebja na univerzi. Največji naval na cepilne centre smo beležili marca, ko smo cepivo delili nekaterim študentom medicine oziroma profesorjem,« je razložila odgovorna za stike z javnostmi Cristina Perini, ki ostaja optimistična in upa, da bo lahko akademsko leto ob upoštevanju vseh predpisov za omejitev širjenja okužb s koronavirusom steklo brez večjih težav. Pohvalila se je še z novico, ki jo je objavil dnevnik IlSole24ore, po kateri naj bi bilo v naši deželi cepljenih 80,3 odstotka mladih med 20. in 29. letom, kar je nedvomno spodbudna statistika.

Večjih težav z osebami, ki ne upoštevajo veljavnih odlokov o covidnem potrdilu, na univerzi niso imeli. Pred dvema tednoma je županski kandidat gibanja 3V Ugo Rossi priredil manjši protest, ki se ga je po besedah Perinijeve udeležilo kakih 30 ljudi. Med njimi naj bi bilo le nekaj študentov. Enega študenta je na razgovor sprejel rektor univerze Roberto Di Lenarda, ki je velik podpornik množičnega cepljenja v boju proti koronavirusu.Študenti in zaposleni na univerzi, ki še niso prejeli odmerka cepiva, bodo lahko le-tega prejeli v stavbi E2 brez predhodne najave še danes in jutri med 9. in 13 uro. S seboj bodo morali imeti le osebni dokument in potrdilo, ki dokazuje, da študirajo ali delajo na Univerzi v Trstu. Več informacij je na razpolago na tej povezavi.