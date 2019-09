Cerkvica sv. Roka spet vabi vernike

V času, ko cerkve zapirajo svoja vrata, je cerkvica sv. Roka v Križu svetla izjema, saj po dolgih letih znova privablja vernike. Tako je povedal tržaški nadškof Giampaolo Crepaldi, ki je v nedeljo slovesno blagoslovil obnovljeni, stari verski hram v vaškem jedru. Prazničnega dne ni skvaril niti nadležen dež – cerkvica sv. Roka je bila lično okrašena s cvetjem, ob vhodu pa so župljani namestili slavolok. Pred vhod so postavili klopi, zaradi dežja pa so poskrbeli še za šotor, tako da so imeli obiskovalci – teh se je zbralo res veliko – »streho« nad glavo, medtem ko so iz zvočnikov poslušali slovesen verski obred.

Večja skupina duhovnikov, na čelu katerih je hodil tržaški nadškof Giampaolo Crepaldi je prikorakala iz glavne cerkve proti obnovljeni cerkvici, ki jo je nadškof najprej blagoslovil. Ob vstopu je zbrane sprejel špalir tržaških skavtov SZSO in narodnih noš ob petju cerkvenega pevskega zbora ob pomoči pevcev Lirične akademije Križ, v imenu organizatorjev pa je spregovoril vaščan in rajonski svetnik Paolo Vidoni. Nadškof je maševal po slovensko, pridigo pa je ponudil v italijanščini. Po zaključni pesmi se je slavje nadaljevalo v kulturnem domu Alberta Sirka.