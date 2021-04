Cesta na kontovelskem Frnedu spet prevozna

Cesta na kontovelskem Frnedu je od danes dopoldne spet prevozna. Točno ob 12. uri sta se na kraj pripeljala tudi tržaški župan Roberto Dipiazza in občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi. Najavila sta, da bodo Furlansko cesto spet odprli za promet 31. marca in res je bilo tako. Po napovedanih dveh mesecih ali točneje 62 dneh je je deželna civilna zaščita zaključila s sanacijo usada, ki se je začela 29. januarja. Domačini, pa tudi prebivalci širše okolice so bili pošteno zaskrbljeni. Niti ogoročenosti in jeze ni manjkalo, 22. decembra je na kontovelskem Frnedu v globino zgrmel del cestišča. Šlo pa je le za zadnje dejanje usada, ki je območje razdejal v več obrokih. Najprej so se pred letom dni na cestišču pojavile prve razpoke, nato je zmanjkal obcestni zid.

Zdaj je vse to vedno bolj del preteklosti, predel je ustrezno zavarovan. Deželna civilna zaščita je odpravila svoj zalogaj dela, na potezi je zdaj Občina Trst. Proti koncu aprila naj bi se začela obnova ceste, v teku je javni razpis.