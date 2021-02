Čez mejo sta peljala pet migrantov

V okviru operacij za preprečevanje tihotapljenja ilegalnih migrantov so karabinjerji iz Ul. Hermet aretirali 29-letnega državljana Moldavije ter 25-letnega Afganistanca. Med nadzorom obmejnega pasu je patrulja v civilu opazila avtomobil škoda octavia francoskIh registrskih tablic, ki je prečkal maloobmejni prehod Plavje. Karabinjerji so opazili, da je bilo v avtomobilu natrpanih več ljudi in so ga zato začeli zasledovati. V mestnem središču je zavil na dvorišče nekega stanovanjskega bloka. Izstopilo je več moških, za katere se je izkazalo, da so migranti, na licu mesta pa jih je pričakala oseba, ki bi morala poskrbeti za njihovo nastanitev.

Karabinjerji so aretirali voznika in sopotnika ter ju odpeljali v tržaški zapor. Pet migrantov, državljanov Iraka in Egipta, so po zdravniškem pregledu pospremili v sprejemni center.