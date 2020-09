Čezmejno zasledovanje od Ilirske Bistrice do Milj

Pozno sinoči okrog 23. ure so slovenski in italijanski policisti v Ul. delle Saline v Trstu po čezmejnem zasledovanju slovenskih policistov ustavili kombi, v katerem je 21-letni voznik nezakonito prevažal 16 migrantov, eritrejskih državljanov. Na kraju so bili tudi pripadniki italijanske vojske in gasilci.

Slovenski policisti so ob 21.30 v Jablanici opazili močno obtežen dostavnik fiat doblo. Po zasledovanju so ga prvič poskusili ustaviti v vasi Jasen, toda voznik je pritisnil na plin in nadaljeval s pospešeno hitrostjo proti Ilirski Bistrici. Vozilo so nato večkrat zaustavljali, vendar voznik ni upošteval opozorilnih znakov. V Divači so postavili stinger, ki pa ga je obvozil. Divjo vožnjo je nadaljeval na avtocesti proti Kopru. Policisti so mu sledili do Škofij, kjer so mu ponovno postavili stinger. Tokrat se mu ni uspelo izogniti in ga je prevozil, vseeno pa je kljub predrtim pnevmatikam z visoko hitrostjo peljal naprej proti italijanski meji.