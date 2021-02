Čezmejno zasledovanje tokrat v obratno smer

Potem ko se je večkrat zgodilo, da je slovenska policija do Trsta zasledovala avtomobile na begu, v katerih so bili nezakoniti migranti, je v nedeljo, 31. januarja, zvečer zasledovanje potekalo v obratni smeri, ko je tokrat italijanska policija do predora Kastelec lovila avto s slovensko registracijo, ki so ga naposled na avtocesti proti Ljubljani prestregli slovenski policisti.

Zgodilo se je nekaj pred 20. uro, ko so italijanski obmejni policisti hoteli ustaviti avtomobil znamke Audi A4 s koprsko registracijo, za katerega se je potem izvedelo, da je na italijansko ozemlje prišel skozi nekdanji mejni prehod Plavje. Kmalu zatem sta ga dve italijanski policijski patrulji hoteli ustaviti, a se ta za poziv ni zmenil. Še več: pritisnil je na plin in odbrzel naprej ter pobegnil nazaj v Slovenijo, proti Ospu, patrulji pa za njim, medtem je italijanska policija obvestila slovenske kolege.

Bežeče vozilo je zapeljalo na avtocesto proti Ljubljani, mimo izvoza Kastelec v tunel, kjer so ga italijanski varnostni organi prenehali

zasledovati. Beg je bil vsekakor kratkotrajen: slovenski policisti so namreč kmalu zatem vozilo ustavili na izvozu Divača, kjer so postavili blokadno točko. Pri preverjanju so naposled ugotovili, da je za volanom audija bil 24-letni državljan Kosova, ki začasno prebiva v Sloveniji, sopotnik pa 22-letni državljan Slovenije. V vozilu so bili še trije državljani Turčije, ki so prišli v Slovenijo nelegalno. Vozniku in sopotniku sledi kazenska ovadba, postopki še potekajo.