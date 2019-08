Checco Zalone prihaja v Trst, z njim pa polemika

Zadnji teden avgusta bo Trst obiskala nova filmska produkcija. Na Velikem trgu in Ponterošu bo zadnje prizore za svoj film Tolo Tolo posnel priljubljeni italijanski komik in režiser Checco Zalone. Tema so afriški migranti, ki se prek Sredozemskega morja odpravljajo v Evropo, prav z njimi – kot statisti – pa naj bi filmarji v teh dneh med snemanjem na Malti slabo ravnali. Producenti očitke zavračajo.

Po včerajšnjem poročanju dnevnika Times of Malta naj bi več članov Zalonejeve filmske ekipe dalo odpoved iz protesta proti domnevno »ogabnem« ravnanju z migranti, ki kot statisti delajo na tamkajšnjem filmskem setu. Gre za okoli 70 afriških priseljencev, ki živijo na otoku in so povečini prosilci za azil (med njimi so štirje otroci). Najmanj štirje člani snemalne ekipe naj bi protestno odstopili, potem ko so pred dnevi 60 migrantov (večina teh ne zna plavati) celih šest ur pustili na plovilu sredi morja – brez prave sence, stranišč in odmorov. Nekaj ur naj bi bili migranti-statisti tudi brez pitne vode, jedli pa niso celih devet ur, navaja Times of Malta.

Malteška in italijanska producentska hiša Halo Pictures in Taodue zavračata očitke. Pooblaščeni upravitelj prve, Engelbert Grech, je izjavil, da varnost in zdravje sodelujočih nista bila nikoli pod vprašajem. Kritike so po njegovi oceni poskus sabotaže, in sicer na pobudo jeznega nekdanjega uslužbenca, ki so ga v teh dneh odslovili.