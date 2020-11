Čimprej do rehabilitacijskih storitev in novega bazena

»Zahtevamo čimprejšnjo vzpostavitev storitev, ki jih je do zrušenja strehe ponujal termalni bazen Acquamarina. Zahtevamo sestanek z lokalnimi upravitelji, na katerem bi jim lahko predstavili smernice, ki bi jih bilo treba upoštevati pri gradnji novega bazena.« To sta bili glavni zahtevi, ki so ju na današnjem srečanju z novinarji predstavili predstavniki različnih neprofitnih združenj in konzulte invalidov.

Navzoče je nagovorila predsednica odbora za novi terapevtski bazen Federica Verin, ki je uvodoma spomnila, da je Občina Trst pred poldrugim letom, ko se je nepričakovano sesedla streha Acquamarine, nadomestno rešitev napovedala v čim krajšem času. »Kot vidite, obljube niso držali. 2500 rednih uporabnikov je še vedno brez bazena, s tem pa tudi brez možnosti za rehabilitacijo. V ta bazen so namreč zahajali predvsem ljudje, ki so potrebovali terapijo,« je spomnila Verinova, ki je ob tem tudi dejala, da so v preteklih mesecih zbrali šest tisoč podpisov za vzpostavitev rehabilitacijskih storitev, tri tisoč podpisov pa nameravajo zbrati v prihodnjih dneh. Podpisano peticijo za postavitev novega bazena ali prenovo starega bodo občinskim upraviteljem izročili v prihodnjih dneh.