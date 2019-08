Cirkuške vragolije po miljskih ulicah

Milje se bodo ta konec tedna preobrazile v pravo cirkuško prizorišče: v samo središče mesta namreč že tretjič prihaja festival sodobnega cirkusa in pouličnega gledališča – Muja Buskers Festival, ki ponuja številne brezplačne cirkuške predstave, interaktivne šove, nastope in laboratorije. Letošnja zasedba festivala, ki bo potekal od 23. do 25. avgusta, je izrazito mednarodna, saj jo sestavljajo umetniki iz cele Evrope.

Program in novosti letošnjega festivala, ki ga organizira kulturno društvo Sparpagliati v sodelovanju z miljsko občino, je na današnji tiskovni konferenci na Trgu Marconi v Miljah predstavil umetniški vodja Riccardo Strano. »Želimo si, da bi Muja Buskers Festival in s tem Milje postale zbirališče za domače in tuje cirkuške umetnike in kraj za umetniško ustvarjanje,« je povedal Riccardo Strano. Letošnjo umetniško zasedbo sestavljajo umetniki iz različnih koncev Evrope, in sicer slovenski akrobatski košarkarji Dunking Devils, finska trojica akrobatk na trapezih Wise Fools, čilenski akrobat Mistral, anglofrancoski postmoderni klovn Mr. Bang, španski klovnovski par na enem kolesu Alta Gama, italijanski žongler in ekvilibrist Gera in švicarska plesalka na svili Tania Simili, prav poseben plesno-glasbeni nastop pa predstavlja predstava Il Grande Piano, ki igranje klavirja s pomočjo nove tehnologije spreminja v ples. Za glasbeno kuliso festivala bodo letos poskrbele skupine Radio Zastava, ki bo nastopila v petek ob 22. uri na Trgu Marconi, Tinto Brass Street Band, ki bo z jazzovskimi zvoki New Orleansa korakala po miljskih ulicah vse tri dni festivala, in orkester Banda Vecia Trieste, ki bo nastopil v nedeljo ob 18. uri.