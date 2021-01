Voznik tovornjaka s cisterno se ni zmenil za prometne omejitve in zapeljal v ozko Ul. Parini v bližini tržaške glavne bolnišnice. Zalomilo se je, ko je iz omenjene ulice želel speljati v Ul. Pascoli, saj za to ni bilo dovolj prostora. V dopoldanskem prometu je zaradi tega kaj kmalu nastal prometni zamašek. Na pomoč so priskočili lokalni policisti, ki so usmerjali promet, tačas pa so z avtovleko premaknili avto, parkiran ob ovinku, ki je preprečeval, da bi tovornjak lahko zapeljal v Ul. Pascoli.