Čistilna akcija pred kopališčem Sticco

Nedeljski dan je bil pri kopališču Sticco na koncu Miramarskega drevoreda nadvse aktiven. Združenje Mare Nordest je v okviru kampanje Morje brez plastike spodbudilo čiščenje morskega dna pred kopališčem. Lani oktobra je namreč zaradi neurja morje pobesnelo in hudo poškodovalo kopališče: silni valovi so v vodo za seboj potegnili ležalnike, senčnike, stole in mize ter najrazličnejšo šaro, celo kabine za preoblačenje, ki so nato čez zimo ostali kar na dnu morja. V domeni z upravitelji kopališča so se člani združenja odločili za čistilno akcijo, ki bi ponovno vzpostavila naravno celovitost območja.

V morje se je pognala večja skupina prostovoljnih potapljačev, ki je iz globin potegnila marsikateri kosovni odpadek.