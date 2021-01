Cobas za zmanjšanje števila učencev v razredih

Razredi-kurniki: s tem izrazom v Italiji označujejo razrede z velikim oz. prevelikim številom učencev oz. dijakov, proti temu pojavu pa so včeraj (25. januarja) popoldne somišljeniki baznega sindikata Cobas protestirali pred sedežem Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino v Trstu. Protest je sovpadal z zaključkom vpisovanja za prihodnje šolsko leto, pri čemer sindikat Cobas opozarja, da ne v t.i. Recovery Planu in niti v proračunu ni sredstev za zmanjšanje števila učencev v razredih. Zato sindikat zahteva, naj se evropski in italijanski javni denar nameni temu ter krepitvi učnega, pomožnega, tehničnega in administrativnega osebja. Učencev v razredu naj bo največ 20 (15 v slučaju prisotnosti oseb s posebnimi potrebami), dalje je treba takoj zaposliti prekarne šolnike, vlagati v šolske stavbe, poskrbeti, naj vsaj 50 odstotkov višješolcev v FJK zopet vstopi v razred ter uvesti sledenje okužbam v šoli in šolske zdravnike, menijo pri sindikatu.

Že v soboto, 23. januarja, pa je na Velikem trgu prišlo do ponovne manifestacije nasprotnikov nadaljevanja pouka na daljavo, katerih predstavniki so se dan prej sestali tudi z deželno odbornico za šolstvo Alessio Rosolen. V sporočilu za javnost so poudarili, da ne bodo sprejeli dodatnega odlaganja začetka pouka »v živo«, saj za to ni sprejemljive utemeljitve.