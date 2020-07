Danes zjutraj okoli 8.30 je pomorski in potapljaški oddelek gasilcev iz Trsta priskočil na pomoč čolnu, ki se je nahajal pri Tankem rtiču.

Čoln je odhajal na ribolov, ko se je začelo kaditi iz motorja. Na krovu so takoj ugasnili motorje, zaradi česar pa niso mogli upravljati plovila, in so sprožili alarm.

Gasilci so prišli na krov, in ko so ugotovili, da ne obstaja možnosti za požar, so povlekli čoln do najbližje ladjedelnice, pri čemer so jim pomagale pristaniške oblasti tržaškega pristanišča.