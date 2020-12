Cone 30 in kolesa, tramvaja pa nikjer

Tržaško predstavništvo Demokratske stranke v občinskem svetu je preteklo sredo na župana Roberta Dipiazzo naslovilo pismo, v katerem je izpostavilo potrebo po skrbnejšem upravljanju mobilnosti v kraških vaseh. Na podlagi predlogov, ki sta jih oktobra sprejela rajonska sveta za vzhodni in zahodni Kras o projektu Il Carso a 30 all’ora - Kras, 30 na uro, so svetniki župana pozvali k uvajanju številnih sprememb, ki bi izboljšale kakovost vsakdanjega življenja občanov.

Načrt za trajnostno mobilnost, ki ga je julija predstavila občinska uprava, ne upošteva kritičnosti Krasa, predvsem pa varnosti voznikov in pešcev. Tudi javni prevoz je po mnenju DS marsikje nezadosten.

S pismom županu želijo tudi poudariti potrebo po trajnostnem načrtovanju mobilnosti na omenjenem območju. Ob izboljšanju javnega prevoza bi svetniki z veseljem sprejeli odločitev, da bi tudi na Krasu tekla primerna kolesarska pot, na strateških točkah pa bi postavili postajo za izposojo koles BiTS.

Župan Dipiazza je na pismo takoj odgovoril, v odpisu pa zanemaril ključne besede sporočila svetnikov Demokratske stranke: »Osupel sem, ker opažam, da svetniki ne sledijo delom, ki jih izvajamo.« S priloženim dokumentom je nato župan pristavil, da so sami občani ponekod nasprotovali conam 30, iz besedila pa izhaja, da so nasprotja nastala predvsem zaradi asfaltiranja v Ulici della Vena na Opčinah, kjer je načrt vključeval del poti Pedibus. Uprava razmišlja o uvedbi cone 30 na Proseku, a le, ko bo pri Vejni stala postaja nove gondole.

Trajnostno mobilnost ima uprava nedvomno pri srcu, saj je v načrtu PUMS vključila številne kolesarske poti. Gre za razgledno pot št. 6, kraško pot št. 7 in pot vinogradov št. 8.

V poštni nabiralnik Roberta Dipiazze je že včeraj pristal odgovor Demokratske stranke. Zaskrbljeni nad osuplostjo župana so svetniki takoj pojasnili, da redno sledijo opravljenemu delu občinske uprave in da oktobrski predlogi rajonskih svetov niso vezani na opensko cono 30.

Trajnostna mobilnost, ki jo župan navaja v svojem odgovoru, pa ni koristna za vsakdanje življenje občanov, saj so omenjene kolesarske poti namenjene predvsem turistom. »Ob gondoli in hitrih povezavah med Krasom in Trstom ugotavljamo, da ste popolnoma zanemarili openski tramvaj,« so ostro zaključili svetniki.