Contatto.me: spletna svetovalnica za mlade

Največji tržaški mladinski portal za spletno svetovanje, promocijo pozitivne samopodobe, duševno zdravje in razvoj socialnih veščin na naslovu www.contatto.me ima novo preobleko, s svežimi vsebinami in prikupno grafično podobo.

Portal je nastal pred šestimi leti na pobudo podjetja AsuiTS, družbe Televita in tržaške občine. Danes ga upravljata zdravstveno podjetje Asugi in Televita z namenom - ta se sicer v letih ni spremenil -, da bi mladim in odraslim, ki mlade spremljajo, ponudili pomoč pri reševanju bolj in manj razširjenih duševnih težav doraščanja v sodobnem svetu, polnem nasprotij in težav, predvsem pa okoliščin, ki so prav za vse, otroke, mlade in odrasle, neka neprijetna novost.

Na živahno opremljenih straneh lahko uporabnik stopi v neposreden stik s psihologi, zdravniki in drugimi strokovnjaki in pri tem uporabi njemu najbolj ugoden način sporočanja: pisanje ali telefon. Dan in noč je na voljo spletna klepetalnica, katere obisk je od druge polovice leta 2020 narasel za 50 odstotkov. Pandemija novega koronavirusa je namreč močno vplivala na vsakdanje življenje mladih, med katerimi je stroka v zadnjem letu zabeležila zaskrbljujoč porast motenj hranjenja, nasilja, odvisnosti ter sporov s starši, vzgojitelji in sovrstniki. Vsak klepet pa traja okrog 30 minut. Mladi v iskanju nasvetov in pomoči lahko pokličejo na brezplačno številko 800 510510. Na poziv odgovarjajo 24 ur na 24.