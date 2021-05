Covid-19 pušča številne nevrološke posledice

Čeprav je covid-19 predvsem bolezen dihal, imajo bolniki pogosto nevrološke težave, vključno z glavoboli, pomanjkanjem koncentracije, motnjami spanja, utrujenostjo in izgubo voha. Januarja so v Glavni bolnišnici odprli ambulanto, v kateri spremljajo paciente z nevrološkimi posledicami okužbe z virusom cov-2. Ambulanta dela v polnem zamahu, na teden specialisti obravnavajo po deset pacientov vseh starosti, opravijo jim laboratorijske preglede in druge presejalne teste. Na ta način bodo strokovnjaki dobili dragocene podatke o dolgoročnih posledicah okužbe.

O tem, kako novi koronavirus prizadene živčni sistem bolnikov s covidom-19, smo spregovorili s predstojnikom nevrološke klinike v katinarski bolnišnici prof. Paolom Manganottijem, ki je v pogovoru izpostavil tudi, da je pandemija močno okrepila sodelovanje med različnimi bolnišničnimi oddelki. Je pa začasno prekinila sodelovanje z bolnišnico v Izoli in Univerzo v Ljubljani, s katerima je nevrološki oddelek katinarske bolnišnice izvajal različne projekte.

Strokovnjaki z vsakim mesecem epidemije spoznavate več obrazov bolezni covid-19. Kakšne težave opažate vi pri bolnikih, ki so preboleli covid-19?

V zadnjem letu smo lahko zelo dobro spoznali nevrološke posledice covida-19. Na začetku denimo nismo vedeli ničesar ali zelo malo, zdaj pa vemo precej. Pri nekaterih pacientih opažamo prizadetost perifernega živčnega sistema, pri nekaterih pa prizadetost mišic, kar je tipična posledica katere koli virusne okužbe, a v primeru okužbe z novim koronavirusom so težave večje, opažamo pa tudi venske tromboze. Že kar nekaj časa spremljamo paciente, ki imajo tudi po okrevanju še dlje časa posamezne težave: od utrujenosti, motenj pozornosti pa do resnih fizičnih zapletov.

Koliko pacientov z dolgoročnimi posledicami ste doslej pregledali?

To je zelo težko oceniti. Sodelujemo pri nacionalnem projektu Neuro-Covid, pa tudi pri medregijskih projektih, v sklopu katerih preučujemo različne motnje.

So težave prehodnega značaja ali so lahko dolgotrajne?

V nekaterih primerih so lahko posledice okužbe dolgotrajne. K sreči pa lahko z rehabilitacijo pacientom učinkovito pomagamo.