Covidno potrdilo, negotovost pred 6. avgustom

Kako se bo spremenilo življenje gostincev in osmičarjev, ko bo s 6. avgustom, se pravi s prihajajočim petkom, začelo veljati vladno določilo o obveznosti t. i. »green passa« oz. covidnega potrdila, ki bo omogočalo vstop in zadrževanje v notranjih prostorih lokalov? Sodeč po nekaterih zbranih izjavah, velikega upiranja ni opaziti, določeno negotovost pa, čeprav je Slovensko deželno gospodarsko združenje svojim članom gostincem že pred dnevi posredovalo link za naložitev aplikacije VerificaC19, ki jo je italijansko ministrstvo za zdravje dalo na razpolago operaterjem, ki bodo morali od petka preverjati veljavnost potrdila.

S 6. avgustom bo covidno potrdilo potrebno, če se bomo hoteli usesti za mizo v notranjih prostorih lokalov, da bi kaj pojedli ali popili sede (ne pa, če se bomo hoteli usesti zunaj ali pa popiti kavo ali kako drugo pijačo za točilnim pultom). »Green pass« bo potrjeval, da je človek cepljen oz. je prebolel covid-19 ali pa, da je v preteklih 48 urah opravil bris z negativnim izidom. Kot je SDGZ sporočilo svojim članom, bodo morali veljavnost potrdila preverjati, poleg javnih uslužbencev in nadzornikov, tudi lastniki nastanitvenih objektov in gostinskih dejavnosti oz. lastniki oz. upravitelji obratov ali pooblaščene osebe.

Člani gostinske sekcije SDGZ se doslej še niso sestali in obravnavali problematike, saj so v tem trenutku vsi preobremenjeni z delom. »Združenje nam je poslalo okrožnice, nas je obvestilo in mislim, da se bo vsak ravnal, kot sam misli, da bo prav,« pravi predsednica sekcije Paola Živic, ki drugače vodi gostilno Guštin v Zgoniku. Tam trenutno strežejo le na zunanjih površinah, saj je poletje in je toplo, po 6. avgustu pa ne vedo, kako bo. »Osebno sem mislila, da ko nekdo rezervira mizo, se ga obvesti, da mora v notranjosti imeti “green pass”,« pravi Živičeva, ki upa, da bo to preprečilo ponovno zaprtje. Upada obiska za zdaj ne beležijo, ker je vse odprto, drugače ljudje še kar pazijo, da notri hodijo z maskami, skratka je kot lani poleti, večjih problemov ni, videli bodo, kaj bo jeseni, pravi Paola Živic.

Da morajo za vstop v notranjost lokala, da bi se usedli, imeti zeleno potrdilo, bodo skušali opozarjati tudi v gostilni La lampara v Križu, pravi upravitelj Niko Tenze. »Problem bo, kako bomo mi to peljali naprej, kako bomo kontrolirali. Imeti je treba osebo, ki kontrolira, po zdaj danih smernicah bo malček težko kontrolirati vse. Zdaj je tako: živimo iz dneva v dan, iz ure v uro,« pravi kriški gostinec, ki opozarja, da se letos poleti delo osredotoči na konec tedna. Med tednom je ljudi oz. turistov malo, lani jih je bilo kljub pandemiji več. Če se povrnemo h potrebi po kontroliranju gostov, je to za Tenzeta neznanka, »ker ne vemo, koga imamo pred seboj. Do zdaj ni bilo nobenega problema, ljudje so spoštovali vsa navodila, tudi ko so prihajali noter. Mislim, da bo kot ponavadi prve dni malo zagate, potem, če bo treba, bo šla stvar naprej. Potem bomo videli: kdor ne bo imel “green passa”, bo sam odločil, ali gre ali ne v restavracijo. Ne mislim, da bo silil v nek kraj, če ve, da je prepovedano,« meni Niko Tenze.

»Green pass« bo veljal tudi za vstop v osmice, pravi tajnik Kmečke zveze Edi Bukavec. Če bi hoteli biti pikolovski, bi lahko trdili, da so osmice oproščene teh obveznosti, saj delujejo po zakonu, ki govori o neposredni prodaji proizvodov, se pravi da gre za prodajo na kmetiji, čeprav v obliki pogostitve. Vendar gre za tanek led, zato so kmetovalcem hoteli prihraniti tveganje prijave. Tudi zaradi tega so se od vsega začetka držali varnostnih ukrepov vzdrževanja razdalje, nošenja maske in razkuževanja rok. Vsekakor nad novimi obveznostmi ni prevelikega navdušenja, zlasti kar zadeva nalogo kontroliranja veljavnosti zelenih potrdil. Določila so nejasna, zato pritiskajo na prefekturo, da pride do razčiščenja. »Kako lahko legitimiraš nekoga? Saj ga ne moreš, ker zakon ti tega ne dovoljuje. Nekdo ti bo rekel, da ima “green pass”, če je ali ni verodostojen, boš moral imeti osebo, ki bo to kontrolirala, to so stroški. To pomeni, da vlada velika negotovost, upamo, da se bo do 6. avgusta ta zadeva razčistila, da bo kaka informacija več, kako bo to potekalo. Vsekakor ne more biti glede izjav gostov odgovoren tisti, ki jih sprejme. Kontrolirajo naj možje postave, ne sme pa biti odgovoren gostinec, ki za to ni pristojen, gre za občutljive podatke. Mi čakamo, da se bo ta stvar malo razjasnila, ker drugače bodo veliki problemi in skrbi,« pravi Bukavec.

Kaj pa osmičarji? Sinoči nam je uspelo dobiti na telefon le enega, Ivana Gabrovca iz Praprota, ki ima v tem obdobju odprto osmico. Sam je dejansko srečen, ker ima 90 odstotkov prostora na zunanjih površinah in praktično nič notri. Po dosedanjih pravilih bo deloval do četrtka, 5. avgusta, naslednji dan, v petek, 6. avgusta, pa se bo odločil, kaj in kako. O situaciji pa je njegovo mnenje precej preprosto: »Ali zaprejo vse ali pa naj nas pustijo delati.«