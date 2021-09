Covidno potrdilo ni potrebno, možni sta dve preferenci

Bliža se trenutek upravnih volitev, ki bodo čez nekaj dni potekale v 1349 občinah v Italiji, med drugim tudi v Trstu in Miljah. Trst je ena izmed šestih deželnih prestolnic, kjer bodo potekale volitve. Volišča bodo odprta v nedeljo od 7. do 23. ure in v ponedeljek od 7. do 15. ure. V Trstu je možen tudi drugi krog volitev, če noben županski kandidat v prvem krogu ne bo presegel praga 50 odstotkov glasov. Drugi krog je predviden v nedeljo in ponedeljek, 17. in 18. oktobra.

V Trstu meri moči deset županskih kandidatov in 21 list, v Miljah pa štirje kandidati in 15 list. V Trstu bodo poleg tega potekale volitve za sedmerico rajonskih svetov. V ponedeljek bodo najprej prešteli glasove za občinski svet, nato za rajonske svete. Imena vseh kandidatov za občinske in rajonske svete so dostopna na spletni strani Dežele FJK, in sicer na sledeči povezavi: https://elezioni.regione.fvg.it.