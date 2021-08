Covidno potrdilo za delavce?

»Nori so!« S tem vzklikom se je kolektiv tržaških pristaniških delavcev odzval na novico, da naj bi eno od logističnih podjetij od 15. septembra dalje od svojih delavcev v pismu zahtevalo kovidno potrdilo, kljub temu, da zakon tega (še) ne predvideva.

»Podjetja si ne morajo samovoljno izmišljati zakonov. Naj si ne drznejo ločevati delavcev na tiste, ki izpolnjujejo PCT pogoje in tiste, ki jih ne,« so se hudovali v tiskovnem sporočilu in pristaniško upravo pozvali, naj ukrepa in podjetja opomni glede domnevno nepravilnega početja.

Glede dogajanja pa niso ostali nemi niti pri sindikatu Cisl. »Ostro obsojamo metodo, s katero je delodajalec delavcem sporočil novico o PCT potrdilu,« je bil v tiskovnem sporočilu jasen deželni Antonio Pittelli, tajnik oddelka za delavce v transportu pri sindikatu Cisl, in pristojne spomnil, da vlada še ni izdala zakona, ki bi določal, da morajo biti pristaniški delavci opremljeni z omenjenim potrdilom. Še več, vlada naj bi se šele sestajala s sindikati in se z njimi pogajala glede urejanja statusa delavcev. »Sindikat poziva vse delavce, da se cepijo in pridobijo potrdilo. Ne bi pa želeli, da se gospodarstveniki prenaglijo in od delavcev predčasno zahtevajo to, kar še ni zakonsko določeno. Nočemo, da nagle odločitve postanejo krinka za odpuščanje,« so še zapisali in pristojne pozvali, da ustrezno zaščitijo pristaniške delavce pred okužbo.