Covidno potrdilo zredčilo pevske vrste

Zborovsko petje je bilo še pred meseci vključeno med tvegane dejavnosti, češ da je bolj nevarno za prenos okužbe od navadnega pogovora na cesti. Zaradi tega, ker pevci stojijo v gosti formaciji z ramo ob rami in zaradi velike količine razpršenih mikrokapljic sline, ki letijo po zraku ob petju in bi lažje prenašale virus v primeru okužbe. Da ne bi dejavnost predolgo mirovala, so države sredi pomladi uvedle nekaj osnovnih ukrepov, pravzaprav omejitev – od skoraj dvometrske medosebne varnostne razdalje med pevci do manjšega števila posameznikov na vajah, vodenja evidence prisotnih in nošenja zaščitnih mask med premikanjem po pevskih prostorih. Tem so z avgustom dodali še novo, in sicer obvezno covidno potrdilo. Ali so se pevske vrste z uvedbo novega pogoja za petje še dodatno skrčile ali pa je pevski sektor svetla izjema?

Da ni tako so nam potrdili vsi sogovorniki – v skorajda vsakem zborovskem sestavu je kdo zmanjkal. No, sicer res velja, da je lahko razlogov več, kot je pojasnila Rossana Paliaga v imenu Zveze cerkvenih pevskih društev. »Ne glede na uvedbo covidnega potrdila, je veliko pevcev preprosto še vedno strah ponovnega pristopa v pevske vrste, pa čeprav se striktno vsi držimo danih pravil,« je namignila. Zaradi obveznega potrdila pa je priznala, da je nekaj pevcev le »zmanjkalo«, vendar nikakor ne gre za zaskrbljujoč pojav. »Za ekonomijo zbora, ki ne šteje veliko pevcev, pa lahko to vseeno vpliva na dejavnost ...«Šele pred dvema tednoma so se pevskih vaj lotili pevci zbora Rdeča zvezda iz Saleža, ki jih je dolgo mirovanje in nov pogoj za udeležbo na vajah precej oklestil. »Začeli smo le z manjšo skupino, po sekcijah in v spoštovanju vseh pravil. Upam, da se nam s časom pridružijo še ostali pevci in se vrnemo na to, kar je bil naš zbor,« je zaupal zborovodja Rado Milič. Osip je sicer lahko odvisen od obveznosti covidnega potrdila, je dejal, lahko pa tudi zato, »ker je nekdo zadnji dve leti preživel veliko časa na zofi in je ugotovil, da mu je na zofi udobno prijetno in bi na njej rad še ostal.«