Cvetličarna Savina z novo podobo

Upravičeno lahko rečemo, da cvetličarna Savina pri Sv. Jakobu sočasno izpričuje zgodbo tradicije majhnih tržaških trgovin in pozornost do sodobnega časa. V sredo zvečer so v družbi številnih strank in prijateljev odprli prenovljene, sodobno urejene prostore. Slednje sta preplavila toplina in navdušenje ljudi, ki jim je cvetličarna pri srcu in vanjo zvesto zahajajo.

»Družinska trgovina je prvič odprla svoja vrata leta 1952, v njej je vse do upokojitve prodajala cvetje moja tašča Savina Rupel. Sama v cvetličarni delam več kot 40 let in res lahko rečem, da so se razmere povsem spremenile. Nekoč je pri Sv. Jakobu bilo veliko slovenskih trgovin, danes ni več tako. K nam pa še vedno prihajajo tako Slovenci kot Italijani. Velikokrat pa do nas stopijo še stranke drugih narodnosti, kot so denimo Srbi, Romuni ali Rusi,« je za Primorski dnevnik z velikim dobrosrčnim nasmehom razložila upraviteljica Alida Emili. Rodila se je sicer in živi na Proseku, na mestno četrt Sv. Jakoba pa je nadvse navezana.