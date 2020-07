D’Agostino: Hvaležen sem tistemu, ki je vložil pritožbo na ANAC

Predsednik Pristaniškega sistema severovzhodnega Jadrana Zeno D’Agostino je po sodbi Deželnega upravnega sodišča Lacija, ki je razveljavilo odločitev Nacionalnega organa za preprečevanje korupcije ANAC o njegovi odstavitvi, od včeraj spet na svojem mestu. Po prekinitvi počitnic v hribih se je vrnil na svoj domu v Veroni, že danes pa bo na sedežu pristaniške uprave v Lloydovem stolpu. D’Agostino se je sodbe DUS veselil in je bil vsekakor prepričan, da je bila odločitev ANAC napačna, je povedal včeraj v intervjuju za Primorski dnevnik. Zdaj že gleda naprej in namerava udejanjiti že nastavljene in razviti tudi bodoče načrte. Kar pa zadeva prijavo na ANAC, ki je povzročila njegovo (začasno) odstavitev, je zelo hvaležen tistemu, ki se je za to odločil. Komaj bo izvedel, kdo je to storil, se mu bo toplo zahvalil, je dejal. Po eni strani je to prispevalo k razjasnitvi nekaterih vprašanj, ki bodo s pravnega vidika precedens in bodo koristne v prihodnosti, po drugi je postala pristaniška uprava po sodbi DUS še »močnejša«.

Predsednik D’Agostino, kako se počutite dan po sodbi DUS Lacija?

Danes (včeraj, op. nov.) sem že kar izčrpan in izmučen, vendar zelo umirjen. Torek je bil krasen dan, po sodbi sem prejel ogromno telefonskih klicev in čestitk, med drugim več kot 700 sporočil po spletnem omrežju Whatsapp. Skratka, vesel dan, zaradi katerega pa sem bil pokonci do 2. ure ponoči.

Kaj pomeni sodba za DUS za vas, za Trst in sploh italijansko državo?

To je zelo pomemben akt, še zlasti iz pravnega vidika, saj je med drugim ustvaril precedens, ki bo koristen v prihodnosti. V pristaniški upravi smo bili vselej prepričani, da je pravo na naši strani, kar je naša ekipa strokovnjakov in odvetnikov tudi dokazala. Upam, da se je zadeva zdaj končno zaključila in da se ne bo ANAC pritožil na državni svet (za to sicer nima tehtnega razloga, kajti DUS je zavrnil zahtevo po odškodnini, kar bi lahko prisililo ANAC, da vloži priziv, da se izogne morebitni obtožbi davčne škode, op. nov.). Besede, ki so jih zapisali sodniki DUS Lacija, so vsekakor zelo jasne in zelo pomembne za prihodnost na tem področju.

Kdor se je pritožil na ANAC, je najbrž razočaran ... Kaj bi o tem povedali?

Hvala, hvala, hvala! Zelo sem hvaležen tistemu, ki je vložil prijavo na ANAC, saj je iz tega nastalo nekaj čudovitega. Proti odločitvi ANAC je nastopilo celo mesto. Ko bi se bil DUS odločil drugače, je Trst vsekakor dokazal, da so glede pristanišča vsi enotni. Na manifestaciji na Velikem trgu je marsikdo spraševal, kdo se je pritožil na ANAC. Ko bom izvedel, kdo je to storil, se mu bom toplo zahvalil, kajti je po eni strani prispeval k razčiščenju nekaterih pravnih vprašanj, po drugi pa je pristaniška oblast zdaj postala močnejša.